Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift, ekiplerin çalışmasının ardından tedavi altına alındı.
Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift, ekiplerin çalışmasının ardından tedavi altına alındı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan Sati (67) ve eşi Sakine Elçiçek’in (64) rahatsızlanması üzerine yetkililere bilgi verildi.
Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yolun kardan temizlenmesinin ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, Elçiçek çiftini ambulansla hastaneye ulaştırdı.
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