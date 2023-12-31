Siirt Belediyesinden kent içinde trafiği rahatlatacak önlemler

Siirt Belediyesi, kentte trafiği rahatlatacak birtakım önlemler aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha düzenli bir ulaşım sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önemli düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs bekleme alanını eski ilçe otogarına taşıyan ekipler, caddede trafik yükünü azalttı.