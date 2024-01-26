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        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:22
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        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Afetevleri Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin atık yağ ve parçalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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