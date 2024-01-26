Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Afetevleri Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin atık yağ ve parçalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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