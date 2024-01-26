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        Siirt'te yan yatan otomobilden yara almadan kurtuldu

        Siirt'te yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:06
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        Siirt'te yan yatan otomobilden yara almadan kurtuldu
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        Siirt'te yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

        Kürşathan Baykara (26) yönetimindeki 07 BAF 617 plakalı otomobil, Kurtalan yolu Ebul Vefa Camisi Kavşağından dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjlere çarptıktan sonra yan yattı.

        Emniyet kemeri takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aracın, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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