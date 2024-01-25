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        Siirt'te kardan kapalı yol 3 saatte açıldı, kalp hastası kadın hastaneye kaldırıldı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kardan kapanan köy yolunun 3 saatlik çalışmayla açılmasıyla ulaşılan kalp hastası Perişan Bilge (81) adlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:20
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        Siirt'te kardan kapalı yol 3 saatte açıldı, kalp hastası kadın hastaneye kaldırıldı
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kardan kapanan köy yolunun 3 saatlik çalışmayla açılmasıyla ulaşılan kalp hastası Perişan Bilge (81) adlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde rahatsızlanan kalp hastası Perişan Bilge için yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasından sonra yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, Bilge'ye ilk müdahaleyi yaptı. Bilge, ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bilge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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