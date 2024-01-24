Siirt'te karda mahsur kalan araçlardaki 15 kişi kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.