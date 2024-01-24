Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te karda mahsur kalan araçlardaki 15 kişi kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te karda mahsur kalan araçlardaki 15 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt'te kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirt'te kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Siirt'te ambulans uçak, 40 günlük bebek için havalandı
        Siirt'te ambulans uçak, 40 günlük bebek için havalandı
        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
        Siirt'te kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü