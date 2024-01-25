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        Siirt'te patpat devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        SİİRT'te 'patpat' denilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Abdulhakim Özer (30) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:25
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        Siirt'te patpat devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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        SİİRT'te 'patpat' denilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Abdulhakim Özer (30) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Tillo ilçesi Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Abdulhakim Özer idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Özer hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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