Siirt'te patpat devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
SİİRT'te 'patpat' denilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Abdulhakim Özer (30) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
SİİRT'te 'patpat' denilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Abdulhakim Özer (30) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tillo ilçesi Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Abdulhakim Özer idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Özer hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.