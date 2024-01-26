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        Siirt'te 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Siirt'te 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:40
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        Siirt'te 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Siirt'te 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü firari Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Batman'da gizlendiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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