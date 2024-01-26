Siirt'te 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Siirt'te 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Siirt'te 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü firari Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da gizlendiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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