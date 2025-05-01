Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı

İstanbul'un Şile ilçesi Üvezli Mahallesi'nde bulunan restoranda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN BİTİŞİKLETKİ RESTORANLARA DA SIÇRADI

DHA'nın haberine göre; alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 5 restorana sıçradı. Alev alev yanan 6 restoranın gözlemeci olduğu öğrenilirken Şile, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'den gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

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3 KİŞİ YARALANDI, YANAN RESTORANLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın esnasında alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi ve 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Alev alev yanan 6 restoran, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"BEN EVDEYDİM KOMŞULAR ARADI BİZİ GELDİK"

Yangın çıkan restoran sahiplerinden Fuat Aytemiz, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun jandarmamız, itfaiyemiz hepsi buradalar gereği yapılıyor şu anda. Burası komple gözlemeci restoranı, gözleme işi yapıyoruz biz burada. Sanırım en alttaki dükkanda başlamış. Çalışan arkadaşlarımız var gece burada yatıyorlar. O fark etmiş Allahtan. Ben evdeydim, komşular aradılar bizi geldik" şeklinde konuştu.