İnsanların artık nakit para taşımadıklarını ve aldıkları her şeyi kredi kartı ile ödediklerini belirten Aydın, "Şimdi devir teknoloji devri. Artık kimse cebinde nakit para taşımıyor. Herkes kart taşıdığı için, ben de POS makinesi almak zorunda kaldım. POS makinesini aldıktan sonra işlerimde artış oldu. İnsanlar kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini öğrendikleri zaman bir simit alacaklarsa, iki simit almaya karar veriyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Örneğin, burada kredi kartı geçmeseydi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktık, şeklinde tepkiler geliyor. ‘Her zaman nakit taşıyamıyoruz, simit tezgâhında kartla ödeme yapabileceğimizi öğrendiğimizde çok şaşırdık' diyenler oluyor. Biz de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Eskiden simit almaya gelenler, nakit taşımadıkları için ‘kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyuz?' diye soruyorlardı. Ben de ‘maalesef' dediğim zaman almadan gidiyorlardı. Bu duruma çözüm bulabilmek için POS cihazı aldım ve müşterilerime kredi kartı ile ödeme yöntemi sundum. Tezgâhımızın önüne ‘Kredi kartı geçerlidir' şeklinde yazı kartı koyduk" şeklinde konuştu.