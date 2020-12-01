Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu'nun oğlu Süleyman Kuzu "Corona virüse yakalandı. Tedavi sürecini yakından takip ettik. İki kez Sitokin Fırtınası’na maruz kalınca kurtarılamadı” diye yanıt verdi. İşte sitokin fırtınası hakkında detaylar haberimizde...

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Sitokinler birçok hücre tipi tarafından salgılanan, hücreler arasında moleküler haberciler görevi küçük proteinlerdir. Bu proteinler vücudun hastalık ve enfeksiyona tepkisini düzenlemek ve serbest bırakıldığında bağışıklık sistemini işini yapması için sinyal verirler.

Anormal hücrelerin ölmesine ve normal hücrelerin daha uzun yaşamasına yardımcı olabilecek sinyaller göndererek anti-kanser aktivitesini artırmaya da yardımcı olurlar.

KORONAVİRÜSTE SİTOKİN FIRTINASI

Koronavirüs sürecinde yaşanan nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınası, bir nevi bağışıklık sisteminin ana bağlayıcıları üzerinde yer alan olumsuz hareketi olarak nitelenmektedir.

Tedaviye rağmen düşmeyen ateş, akciğer hasarının artışı ve laboratuvar değerlerinde bozukluk durumunda "sitokin fırtınası" tanısı konuluyor.