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        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı

        SİVAS'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:05
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        Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
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        SİVAS'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turan Özer yönetimindeki 58 ADL 171 plakalı otomobile arkadan gelen 3 araç çarptı. Olayı fark edip duramayan 6 araç da kazaya karıştı. Kazada, Ahmet Turan Özer yaralandı. Özer, Numune Hastanesi'nde tedaviye alınırken, araçlarda hasar oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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