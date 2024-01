"Asker Bülent" ve gazi Osman Çakmak, Sivasspor'un başarısı için ter döküyor

HALİFE YALÇINKAYA - Futbolculuk kariyerinde attığı gollerin ardından verdiği asker selamı nedeniyle "Asker Bülent" olarak tanınan teknik direktör Bülent Uygun ile bir dönem Ampute Milli Takımı'nda futbolculuk ile teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak, Sivasspor'un başarısı için omuz omuza verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Osman Çakmak, "Asker Bülent" ile kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için ter döküyor.

Ampute Futbol Milli Takımı'nda gerek futbolculuk gerekse teknik direktörlük kariyerinde başarılarla dolu bir dönem geçiren Çakmak, Sivasspor ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine, yıllar sonra Sivas'a ve Sivasspor'a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Teknik ekibine Osman Çakmak'ı dahil etmekten onur duyduğunu belirten Uygun, "Osman Çakmak hocamız vatanı ve milleti için ayağını feda etmiş bir gazimiz. Bizim için çok önemli ve değerliydi. Teknik direktörlüğe başlaması sürecinde kendisine eğitimler verdik." dedi.

- "O bizim baş tacımız"

Çakmak'ın Ampute Milli Takımı'nda takımında futbolculuk ve teknik direktör olarak şampiyonluklar yaşadığını anımsatan Uygun, şunları kaydetti:

"Kendisi teknik direktör olarak bu süreci başkasına devretmişti ve boştaydı. Ekibimiz ile olmasının ona da bize de çok büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. O bizim baş tacımız. Osman hocamız, yüreğiyle, bilgisiyle, çalışkanlığıyla, başarılarıyla tek başına takım çalıştıracak potansiyele erişti. Çok seviyoruz. Bizim için çok değerli ve özel bir hoca. O da bizimle birlikte çok keyifli ve mutlu oluyor. Osman Çakmak zaten doğuştan asker ve askerde gazi oldu."

- Çakmak: "Ben de gol attığım zaman asker selamı verirdim"

Osman Çakmak, futbol tutkusuna sahip, küçük yaştan beri futbolcu olmak isteyen bir kişi olduğunu dile getirdi.

İmkansızlıklar nedeniyle küçük yaşlarda bu hayalini gerçekleştiremediğini anlatan Çakmak, "Vatani görevimizi yapıp gelip, ondan sonra hayatımıza devam edelim istedik. Ancak futbolculuk bu dönemde kısmet olmadı." diye konuştu.

Bülent Uygun'u 1992-1993'lü yılarda attığı gollerin ardından verdiği asker selamıyla tanıdığını aktaran Çakmak, "Gazi olduktan sonra ampute futbola başladım. Ben de gol attığım zaman asker selamı verirdim. Kimin selamı? 'Asker Bülent'in selamı." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı'ndaki kaptanlığı döneminde de Uygun ile sürekli konuştuğunu belirten Çakmak, kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için omuz omuza çalıştıklarını kaydetti.

Çakmak, Bülent Uygun'un saygı duyduğu bir teknik adam olduğunu vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bülent hoca vatanını, milletini ve askerleri seven biri isim. Hocamızın bana öğrettiklerini ben de takımıma aşıladım. Onun sayesinde UEFA B ve C lisanslarımı aldım. Sivas'ı çok seviyorum. Şimdi de hocamın yanında, onun direktifler doğrultusunda, onun oyun felsefesiyle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim kendimize has bir enerjimiz var. Asla olumsuz bir şey düşünemeyiz. Çünkü biz bir ayak kaybettik. İki ayağını, babalarını kaybeden evlatlarımız var. Geldiğim günden bu yana takımdaki diğer arkadaşlarla hep güzel istişareler yapıyoruz. Takımda mükemmel bir hava var."