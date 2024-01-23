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        Suşehri Belediyesince çocuk festivali düzenledi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından öğrencilere yönelik çocuk festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:37
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        Suşehri Belediyesince çocuk festivali düzenledi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından öğrencilere yönelik çocuk festivali gerçekleştirildi.

        Suşehri Belediyesi tarafından organize edilen festival, Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonu'nda 4 grup halinde yapıldı.

        Seslendirilen şarkıların ardından akrobasi gösterilerini izleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

        Çocuklar ve aileleriyle gösterileri izleyen Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yarı yıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti.

        İlçenin kültürel ve eğlence hayatına katkı sağlamak amacıyla karne hediyesi olarak çocuklara böyle bir organizasyonu tertip ettiklerini belirten Yüksel, "Çocuklarımızın gülüşleri, heyecanları ve mutlulukları bizim için en değerli hazinedir. Onlara unutulmaz bir karne hediyesi sunabilmek adına ilçemize sirk getirdik." dedi.

        Yüksel, çocukların kalplerinde iz bırakmak, onlara güzel anılar yaşatmak istediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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