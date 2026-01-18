Sivas'ta patlayan kombi hasara yol açtı

Sivas'ta bir apartman dairesinin balkonunda kombinin patlaması sonucu hasar oluştu. Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlamada evin balkonunda hasar oluştu. İtfaiye ve doğal gaz ekipleri yaşanan patlama sonrası incelemede bulundu.

