Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu. İnönü Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

