Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 33 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, Yıldızeli'nde sıfırın altında 7, Doğanşar ve Gölova'da 5, Gemerek, Hafik, Ulaş ve Şarkışla'da 4 derece olarak ölçüldü.