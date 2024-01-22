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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, Türkiye Kupası kura çekimini değerlendirdi:

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu geçerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:25
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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, Türkiye Kupası kura çekimini değerlendirdi:
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        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu geçerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleştikleri TÜMOSAN Konyaspor'u Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Lig ve kupa nedeniyle 3 günde bir maç oynamak zorunda kaldıklarını aktaran Uygun, "Sakatlıkların da çok had safhada olduğu, transfer döneminin çok az olduğu, ara kamp döneminin olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunlar bütün takımlar için çok zor şartlar. Zaten hemen hemen bütün takımların yaşadığı imkansızlıklarla beraber hocalar olarak bizim elimizi kolumuzu bağlıyor." dedi.

        Uygun, performanslarından dolayı futbolcuları tebrik ederek, "Hepsi elinden geldiği sürece oynadıkları oyunla, gösterdikleri mücadeleye teşekkürü hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Ziraat Türkiye Kupası turu geçerek taraftarlarını mutlu etmek istediklerini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

        "Konyaspor da bu sezon bizim gibi süreci biraz sıkıntılı yaşıyor. Bizim evimizde oynamamızın avantajı var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, onun mücadelesini vereceğiz. Çok zevkli, çekişmeli, güzel bir maç bizi bekliyor. Konyalıları Sivas'ta ağırlamaktan onur duyarız, şeref duyarız. İnşallah futbol adına güzel, keyifli, zevkli bir maç olur. İnşallah turu da geçerek taraftarımızı mutlu ederiz."

        - " Tam uçağa binecek futbolcu yan çiziyor"

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uygun, zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

        Transfer yapmanın kolay olmadığına dikkati çeken Uygun, şöyle devam etti:

        "Anlaşıyorsunuz bir futbolcuyla, uçak biletini alıyorsunuz. Tam uçağa binecek, futbolcu yan çiziyor. 'Ben gelmek istemiyorum' diyor. Her şeyi, bahaneleri üretiyor. Devre arasında transfer yapmak en zor iştir ve bundan dolayı da zaten süreci alternatifli yürütüyoruz. Transferde sunulan isimler takımlarından gönderilmek istenen futbolcular. O yüzden de süreci doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Biraz sabır, biraz desteğe ihtiyaç var. Ama ondan sonraki süreçte İnşallah 1 hafta ya da 10 gün içerisinde en az 6-7 transferi indirebilmenin başarısını göstermek istiyoruz."

        - Antrenman

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma ve şut çalışmaları yaptı.

        Ligde dün oynanan Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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