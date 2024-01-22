Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta köy konağı açılışı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta köy konağı açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

        Karaşar köyünde kullanılmayan okul binası, bakım ve onarımı yapılarak köy konağına dönüştürüldü.

        Konağın açılışında konuşan köy muhtarı Hasan Kalkan, köyde eğitim yapılmayan ilkokul binasının bakım ve onarımını Ulaş Kalkınma Derneği, bazı kuruluşlar ve köylülerin desteğiyle yaparak köy konağına dönüştürdüklerini söyledi.

        Köy konaklarının anıların ve hatıraların biriktiği, sevgi, birlik ve beraberliğin güzel duyguların canlandığı yer olduğunu belirten Kalkan, "Köylülerimiz konağa gelerek burada gelenek ve görenekleri yaşatacak, çocukken oynadığımız oyunları oynayarak anılarımızı canlandıracak." dedi.

        Köyü ziyarete gelen protokol üyelerini de konakta ağırlayacaklarını dile getiren Kalkan, konağı taziye ve nişan gibi etkinliklerde de kullanacaklarını ifade etti.

        Kalkan, konağın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi
        GÜNCELLEME - Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi
        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı