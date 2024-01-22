Ulaş'ta köy konağı açılışı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

Karaşar köyünde kullanılmayan okul binası, bakım ve onarımı yapılarak köy konağına dönüştürüldü.

Konağın açılışında konuşan köy muhtarı Hasan Kalkan, köyde eğitim yapılmayan ilkokul binasının bakım ve onarımını Ulaş Kalkınma Derneği, bazı kuruluşlar ve köylülerin desteğiyle yaparak köy konağına dönüştürdüklerini söyledi.

Köy konaklarının anıların ve hatıraların biriktiği, sevgi, birlik ve beraberliğin güzel duyguların canlandığı yer olduğunu belirten Kalkan, "Köylülerimiz konağa gelerek burada gelenek ve görenekleri yaşatacak, çocukken oynadığımız oyunları oynayarak anılarımızı canlandıracak." dedi.

Köyü ziyarete gelen protokol üyelerini de konakta ağırlayacaklarını dile getiren Kalkan, konağı taziye ve nişan gibi etkinliklerde de kullanacaklarını ifade etti.

Kalkan, konağın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.