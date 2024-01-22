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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

        Sivas merkez ve Hafik ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:13
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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
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        Sivas merkez ve Hafik ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

        Merkezin yanı sıra Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Hafik Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

        Hafik'te kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle yollarda kısmen buzlanma oluştu.

        Belediye ekipleri de ilçede kar temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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