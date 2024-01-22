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        Ulaş Gölü'nde kış sessizliği hakim oldu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kış sessizliği hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:34
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        Ulaş Gölü'nde kış sessizliği hakim oldu
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kış sessizliği hakim oldu.

        İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü'nün etrafı beyaz örtüyle kaplandı.

        Göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyeler de karın altında kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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