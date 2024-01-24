Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sivas-Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında A.T.Ö'nün kullandığı araca arkadan gelen 3 araç çarptı.

Sonrasında kazayı görerek yavaşlamak isteyen 6 araç da kazaya karıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.T.Ö, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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