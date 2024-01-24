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        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:04
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        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Sivas-Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında A.T.Ö'nün kullandığı araca arkadan gelen 3 araç çarptı.

        Sonrasında kazayı görerek yavaşlamak isteyen 6 araç da kazaya karıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.T.Ö, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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