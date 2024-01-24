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        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:16
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        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Eğriköprü Mahallesi'nde bir kafede karşılaşan B.Ç. (50) ile B.G. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenden kavga çıktı. B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.G. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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