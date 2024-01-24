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        Sivas'ta vatandaşın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek

        Sivas'ın Hafik ilçesinde vatandaşın evinin bahçesinde bulduğu yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:23
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        Sivas'ta vatandaşın bulduğu yaralı puhu tedavi edilecek
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde vatandaşın evinin bahçesinde bulduğu yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

        İlçede yaşayan Necati Öztürk, yavrulayan köpeğine yiyecek verdiği sırada evinin bahçesinde yaralı puhu buldu.

        Öztürk, kuşu ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.

        Görevliler, yaralı puhuyu tedavisinin ardından doğal ortamına salacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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