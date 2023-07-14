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        Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engelli kişinin cansız bedeni bulundu

        Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engelliden acı haber geldi. Engelli kişi, yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:09
        Sivas'ta 2 gündür aranan engelli ölü bulundu
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        Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engellinin arazide cansız bedenine ulaşıldı.

        Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

        Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraf: DHA Arşiv

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