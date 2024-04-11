Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre ziyaretçiler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. AK Partinin ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki heyet oldu. Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın Türkiye ve mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi.

Buruk bir bayram yaşandığını ifade eden Uygur, Filistin'deki soykırımın, katliamın yaklaşık 6 aydır sürdüğünü ifade ederek, "Kadın, çocuk ayrımı gözetilmeksizin, bütün uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek, bütün dünyanın gözü önünde orada bir zulüm yaşanıyor. Bu, ramazanda da devam etti, bayramda da devam ediyor." diye konuştu. REKLAM Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıllık iktidarları döneminde bütün coğrafyalarda zulme uğrayan mazlumlar için dik ve net duruş sergilediğini belirten Uygur, Türkiye'nin Filistin meselesinde de en güçlü duruşu, en net haykırışı BM başta olmak üzere bütün uluslararası hukuk platformlarında ifade ettiğini kaydetti. Filistinlilerin en temel haklarına bile ulaşırken İsrailin engellemeleriyle karşılaştığını vurgulayan Uygur, "Bundan sonra da Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde net ve dik duruşumuz uluslararası alanda devam edecek. Bundan önce olduğu gibi oraya insani yardım ulaştırılması noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Seçim sürecinin geçirildiğini hatırlatan Uygur, "Millet iradesi sandığa tecelli etti. Biz seçimimizin de, seçim sonuçlarımızın da ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. CHP'li Demir de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Filistindeki zulmün bir an önce durdurulmasını istediklerini dile getiren Demir, "Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz. Bununla ilgili tüm adımların ivedi atılması konusunu da hem takip ediyoruz hem destek veriyoruz." diye konuştu. REKLAM "ATILACAK ADIMLARIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ" AK Parti'nin ikinci konukları MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet oldu. Heyetlerin karşılıklı bayram tebriklerinde bulunmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, buruk bir bayrama girildiğini, Filistin'de 6 ayı aşkın zamandır İsrail zulmünün devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarının ramazan ve bayram demeden sürdüğünü kaydeden Uygur, "Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz." dedi. MHP'li Durmaz ise bayramların mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Durmaz, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın Filistin konusunda atacağı adımların arkasında olduklarını dile getirdi. Durmaz, "Dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. Artık devlet demek mümkün değil. Terör devletiyle karşı karşıyayız. Türkiye şu anda en fazla yardım yapan ülkeyken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması da kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı. Durmaz, 1,5 yıldır devam eden seçim sürecinin de geride kaldığını belirterek, eksiklerin, noksanların tamamlanacağı seçimsiz dört yıllık döneme girildiğini kaydetti. REKLAM Belgin Uygur da Türkiye'nin son 5-6 yılda olağanüstü süreçlerden geçtiğini belirterek, "Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkileri, ülkemizdeki doğal afetler, yangınlar, seller, depremler, en son yaşadığımız 2 büyük deprem, 11 ilimizi etkileyen, tabii bunların ekonomik sonuçları, etkileri maalesef oluyor ama biz kadrolarımızın gücüyle, devlet-millet dayanışmasının gücüyle, güçlü bir irade ve idareyle bu neticelerin vatandaşımıza en az yansıması noktasında ciddi ve en hızlı adımları attık." diye konuştu. Uygur deprem bölgesinin yaralarının sarılması için de hızlı adımlar attıklarını belirterek, bölgedeki vatandaşların en kısa sürede evlerine kavuşacağını söyledi. Seçim sonuçlarının da analizlerini yaptıklarını anlatan Uygur, gelecekteki 4,5 yıllık seçimsiz süreçte millet için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. MHP'li Durmaz bu seçimde ilk defa birilerinin seçim sonuçlarına itiraz etmediğini belirterek, "Tek adam rejimi var, o nedenle böyle bir sonuç çıktı demediler. Trafoya kedi girdi, o yüzden böyle bir sonuç çıktı demediler. Demek ki Türkiyede tek adamlık rejimi filan yokmuş. Bunun idraki için CHP'nin birinci parti olması da gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Uygur ise demokrasi kültürünün özümsenmesi ve yerleşmesini hayata geçiren bir parti ve ittifak olduklarını belirterek, millet iradesinin başlarının üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye'de Gazze meselesine ilişkin olarak haksız tezvirat yapıldığını belirten Uygur, "Hem bu konuda, hem tek adam meselesini biz asla zinhar kabul etmiyoruz. Milletimizin vicdanı ve mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan her bir kardeşimizin dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın her bir ferde sahip çıkışını o coğrafyalara gittiğimizde onun minnetini çok net bir şekilde alıyoruz. Bu ifade ediliyor. En doğru cevabı mazlum coğrafyalardakiler ve milletimiz veriyor. Bu konuda da gönlümüz müsterih, vicdanımız rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi. REKLAM AK PARTİ, 7 PARTİ HEYETİNİ DAHA AĞIRLADI AK Parti Genel Merkezi, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, BBP, DSP ve Vatan Partisi heyetlerini de ağırladı. Konuk heyetlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara ev sahipliği yaptı. Ziyaretlerde AK Parti heyeti ile konuk partilerden heyetler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Ramazan Bayramı'nın mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi. Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen Uygur, 6-7 aydır Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin, uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi noktasında güçlü ve net bir duruşu olduğunu aktaran Uygur, "Buna bütün Türkiye, dünya şahit. Bedel ödeme pahasına o net duruşumuzdan asla taviz vermedik." diye konuştu. REKLAM "İNŞALLAH TİCARİ KISITLAMA İŞGALCİ İSRAİL'İ ZOR DURUMDA BIRAKIR" HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Dinç de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet diledi. Filistin'de insanlık suçu işlendiğini belirten Dinç, buna hiçbir insanın sessiz kalamayacağını söyledi. İsrail'in işgalci bir terör örgütü olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Dinç, "Orada birçok kişi ilaçsız, gıdasız. İnsani yardımın bile ulaşmasına engel oluyorlar. Bu konuda geç de olsa ticari ilişkilere kısıtlama gelmesini biz çok olumlu buluyoruz. İnşallah ticari kısıtlama işgalci İsrail'i zor durumda bırakır. Filistin halkı da özgürleşir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni, sivil ve adil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Dinç, "Toplumun her kesiminin kendini bulduğu bir anayasa gerekiyor. Meclisin ilk yapması gereken iş budur. Bir fırsat da doğmuştur. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin katkısı olduğu sivil, adil, ana kucağı gibi herkesi kucaklayan bir anayasanın doğmasını istiyoruz." dedi. REKLAM Uygur ise yeni anayasa konusunda girişimleri geçen süreçte ortaya koyduklarını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de bu konudaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. "BÜTÜN YAPTIRIMLARDA SONUNA KADAR ARKASINDA OLACAĞIZ" HÜDA PAR'ın ardından AK Parti'yi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Müjdeci başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Müjdeci, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın selamlarını ileterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti teşkilatının bayramını tebrik etti. "Filistin davası hepimizin davası." diyen Müjdeci, "Siyasi partiler üzerinde bir mesele. Biz de devletimizin ve hükümetimizin İsrail'e karşı yapacağı bütün yaptırımlarda sonuna kadar arkasında olacağız." ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin nezaket içinde geçtiğini söyleyen Müjdeci, bundan sonraki sürecin hizmet zamanı olduğunu belirtti. "BÜTÜN İYİ İNSANLARIN BU ZULME DUR DEMESİ GEREKİYOR" BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Alfatlı, Doğu Türkistan, Gazze ve Kırım'daki zulmün kendilerini derinden yaraladığını belirtti. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gayretleri nedeniyle teşekkür eden Alfatlı, "katil İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini" söyledi. REKLAM AK Partili Uygur da, "Nerede zulme uğrayan kardeşlerimiz varsa buna en güçlü sesi verme noktasında bundan önce olduğu gibi mücadeleye, haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Alfatlı'nın, bu acılar üzerinden kimsenin "siyasi rant" girişiminde olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Uygur, "Milli bir duruş sergilememiz gerekiyor." dedi. "AKSAYAN YÖNLERİ GÖRMEZDEN GELMİYORUZ" AK Parti heyeti, BBP'nin ardından DSP Genel Başkan Yardımcısı Davut Ocak başkanlığındaki heyeti ağırladı. Ocak, seçim sonuçları konusunda gereken mesajı aldıklarını ve değerlendirmeler yapacaklarını söyledi. Parti İçi Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. AK Partili Uygur, geride kalan seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, kendi içimizde seçim sonuçları değerlendirmemizi yaparak, yine güçlü bir şekilde, devletimiz, ülkemiz, memleketimiz, ülkemizin her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Sucu ise Filistin'de bir dram yaşandığını belirterek, "İnsan özüne dönmediği sürece tarih boyunca bu dramlar hep yaşandı. Özellikle sözde din üzerinden, insanlık bu tür katliamlara tanıklık yaptı. Yeryüzünü cennete döndürmemiz gerekirken, cehenneme döndürdük. Tüm insanlık burada suçlu." ifadelerini kullandı.

REKLAM Sucu, seçimleri bitirdikten sonra kendi partilerinin bir seçim sürecine gittiğini belirtti. Türkiye'nin emekliler, tarım, hayvancılık, uyuşturucu gibi sorunları bulunduğunu ifade eden Sucu, bu sorunların masaya yatırılmasını umduklarını dile getirdi. AK Partili Uygur da Türkiye'nin hak, özgürlükler, eserler ve hizmet anlamında büyük dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirtti. Bahanelere sığınan bir parti olmadıklarını kaydeden Uygur, toplumun her kesimini kuşatan destekleri bugüne kadar aldıklarını anlattı. Uygur, "Aksayan yönleri de görmezden gelmiyoruz. Hayat pahalılığıyla ilgili vatandaşımızı olumsuz etkileyen vakanın da farkındayız." dedi. AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulunan son parti ise Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti oldu. Türkiye'nin, çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Reyhan, dört bir taraftan terör örgütleriyle kuşatıldığını söyledi. AK Partili Uygur da Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını ve çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Reyhan, Genel Başkan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektubunu da Uygur'a teslim etti. MHP'DE BAYRAMLAŞMA TRAFİĞİ Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni sırasıyla DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri ziyaret etti. REKLAM MHP Genel Merkezi'nde gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet ağırladı. Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu ve Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci'den oluşan DSP heyetini kabulünde, bayramın Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarındaki zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

31 Mart'taki seçimlerde millet iradesi nasıl tecelli ettiyse onu kabul ettiklerini belirten Karakaya, seçim sonuçları üzerinden her siyasi partinin kendisine ders çıkarmaya çalıştığını söyledi. Vatandaşın yerel seçimde ekonomi bağlamında bir uyarı yaptığını ifade eden Karakaya, bu duruma rağmen MHP'nin yerel seçimde başarılı olduğunu dile getirdi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Aydemir ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere parti camiasının bayramlarını tebrik etti. Gazze'de yaşanan drama dünyanın sessiz kaldığını belirten Aydemir, bu zulmün en yakın zamanda son bulmasını diledi. REKLAM "İL GENEL MECLİSİ ÜYELİKLERİNDE YÜZDE 17 CİVARINDA OY ALDIK" DSP heyetinin ardından, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın'dan oluşan AK Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti. Bu ziyarette Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partililerin bayramlarını kutladı. Cumhur İttifakı olarak temenni ve uğraşlarının insanlığın bir an önce huzura kavuşması için olduğunu belirten Karakaya, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artırarak yürüteceği çalışmaların güzelliklere vesile olması temennilerini dile getirdi. Yerel seçimlerin geride kaldığını anımsatan Karakaya, şu ifadeleri kullandı: "Sonuçları itibarıyla bakıldığında millet iradesi bu şekilde gerçekleşmiştir. Her seçim sonucunda olduğu gibi sosyal medyadan yararlanarak, malum haber kanallarında 'Cumhur İttifakı'nın hezimete uğradığı' şeklinde bazı değerlendirmeler yapıldı. Belediye başkanlıkları boyutuyla değerlendirdiğimizde evet, birçok belediye başkanlığı CHP ve onunla kent uzlaşısı adı altında ittifak yapan DEM'e geçmiş durumda veya o ittifakta yer almış durumda. Oysa yerel seçimleri tek bir bağlamda değerlendirmek, tek faktöre bağlamak mümkün değil. Belediye başkanlıkları çoğunluk sistemine göre belirleniyor, il genel meclisi ve belediye encümen üyeliklerinde ise nispi sistem söz konusu. Ekranlarda Türkiye haritasının belediye başkanlıkları üzerinden partilere verilen renklerle sunumu yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldı. Oysa yerel seçimlerin tamamen farklı dinamikleri var. Burada millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. O uyarılar anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok." REKLAM İl genel meclisi üyeliklerinde Cumhur İttifakı'nda konuşulduğu kadar oy kaybının olmadığını ifade eden Karakaya, MHP olarak il genel meclisi üyeliklerinde yüzde 17 civarında oy aldıklarını bildirdi. Bahçeli'nin talimatları üzerine parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeye başladıklarını vurgulayan Karakaya, "Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ya da karşı tarafa kitlesel bir oy hareketinin olmadığını yaptığımız değerlendirmelerle çok rahatlıkla söylemek mümkün." dedi. "SEÇİM SONUÇLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR ALGISI YOK OLDU" Karakaya, bu seçimle muhalefetin yıllarca algılatmaya çalıştığı "Türkiye'de seçim sonuçlarına müdahale ediliyor" algı girişimlerinin tamamen yok olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Diktatörlükten bahsediliyor, başka şeyler söyleniyor, böyle bir ülkede nasıl oluyor da metropoller karşı tarafa geçebiliyor? Bu seçimlerde de gördük. Demek ki çalışıldığında, bu bir çalışma mıdır yoksa tepki midir o ayrı bir konu, bunu ayrı bir kenara bırakıyorum, sebebi her ne olursa olsun, belediye başkanlıkları adına konuşuyorum, son seçimle ilgili yani millet istediğinde bu değişikliği yapabiliyor. Bunun önünde kimsenin durması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu anlamda söylenenlerin herhangi bir kıymetiharbiyesi yok. Türk demokrasisi adına geçmişte karalama kampanyası yapanların söylediklerinin tamamen boş olduğunu, 'Sandıkla seçim kazanılamaz' diye sokakları teşvik edenlerin aslında niyetlerinin doğru olmadığını hem içeridekiler hem de dışarıdakiler görmüş oldu." REKLAM Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına da değinen Karakaya, son 40 yılda harcanan 2 trilyon dolar paranın terörle mücadeleye değil de kalkınmaya aktarılması halinde ülkenin dış borcunun kalmayacağını ve bugün konuşulan ekonomik sorunların konuşulmayacağını söyledi. Yerel seçimin ardından Van'da yaşananları anımsatan Karakaya, şunları kaydetti: "Seçime girme hak ve yeterliliği olmayan birine hukuki süreçler tamamlanmadan yanlış kararlarla, manipülasyonlarla mazbata verilip verilmemesi konusunda çok sayıda ilde neredeyse kalkışma niteliğinde sokaklara dökülerek bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Elbette devlet bunların üstesinden gelecek güçtedir. Ama bundan daha çok her gün televizyon ekranlarında çıkıp bunları savunanlar... Dolayısıyla milletimiz bunları görüyor. Bizim bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım." "DEMOKRASİNİN İŞLEDİĞİNİ GÖSTEREN SEÇİMLERDEN BİRİ OLAGELDİ" Yıldız ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve parti camiasının bayramlarını tebrik etti. Yerel seçimin ardından sonuçları çok boyutlu değerlendirme sürecine girdiklerini belirten Yıldız, "Türkiye demokrasisinin tabiri caizse tıkır tıkır işlediğini gösteren seçimlerden biri ola geldi. Seçim sonuçlarını demokratik olgunlukla karşılama hususunda da Cumhur İttifakı çok güzel bir sınav verdi. İttifakımız, seçim sonuçlarını hiçbir mazeret üretmeden, sonuçlar şöyle oldu, böyle oldu gibi ardıl tartışmalara mahal vermeksizin 'Milletimizin iradesi budur, bizler milletimizin ferasetine ve incelikli mesaj verme kabiliyetine inanırız. Dolayısıyla milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız' diyerek karşıladı." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Yıldız, Cumhur İttifakı'nın güçlü ve ilkesel bir zeminde buluşan ittifak olduğunu dile getirerek "Vatandaşımız yerel ölçekte yeni mesajlarla yolumuza devam etme mesajını bize vermiş oldu. Biz de vatandaşın verdiği mesajları çok teferruatlı şekilde irdeliyor olacağız ki partimizde bu değerlendirmeler devam ediyor." dedi. MHP'ye bayramlaşma için gelen Yeniden Refah Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Murat Aktaş ve Erdoğan Yeşilsancak yer aldı. Karakaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere parti camiasının bayramlarını kutladı. İnsanlığın ciddi bir sınav verdiğine işaret eden Karakaya, Türkiye'nin insanlığın huzura kavuşması noktası en ciddi gayret içerisindeki devlet olduğunu söyledi. Yerel seçimlerin geride kaldığını belirten Karakaya, "Bundan sonraki süreçte parlamentoda birlik, beraberlik sağlanarak bu ülkenin geleceği için güzel şeyler yapılacaktır diye umuyor ve bekliyoruz." dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaderli de bayramın Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki zulüm görenlerin kurtulmasına vesile olması temennisinde bulunarak, MHP camiasının bayramını tebrik etti. Kaderli, "Seçimler bitti. Bu noktadan sonra hepimiz, siyasi sorumluluk taşıyan partiler olarak birleştirmeye katkı sunarak endişeleri giderip inşallah hayırların oluşmasına vesile olacağız." dedi. REKLAM AK PARTİ HEYETİNDEN CHP'YE BAYRAM ZİYARETİ İHA'da yer alan habere göre AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla, CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığındaki heyeti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı.

Nazlıaka, bayramların küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği; dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekiştiği günler olduğunu ifade ederek, bu bayramda başta Filistin olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun, refahın ve kardeşlik duygusunun daha da yükselmesi temennisinde bulundu. Devletlerin siyasetle yönetildiğini ve ekonomiyle büyüdüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert ise hem ekonomiyi hem de siyaseti doğru yönetmek gerektiğine değinerek, “Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti; iktidarıyla ve muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza ancak başarabiliriz” ifadelerini kullandı. REKLAM "YERELDEKİ İYİ UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRMALIYIZ" Türkiye ekonomisinin yüzde 85’inin CHP’li belediyeler tarafından yürütülecek olmasının kendileri için sorumluluk duygusunu daha da yükselttiğini vurgulayan Nazlıaka, “Bu teveccühe layık olmak için daha fazla çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu noktada yereldeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Birimizin bir eksiği varsa bu eksiği kapatmalıyız” dedi.