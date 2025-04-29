Son 6 aydır Türkiye’nin yarısından fazlası çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşıyor

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, azalan yağışları ve önümüzdeki süreçteki riskleri şöyle yorumladı:

* Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2025 Su Yılı ‘nın altı ve üç aylık dönemlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritaları ülkenin çok büyük bir bölümünü olağanüstü kurak gösteriyor.

YÜZDE 59 AZALMA

* Türkiye geneli mart ayı yağışı normali ve geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşmiştir. Yağışlarda normaline göre %53, geçen yıl mart ayı yağışına göre %59 azalma meydana gelirken, mart ayı yağışları son 35 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

EGE'DEKİ YAĞIŞLAR

* Mart ayında yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde normallerine göre %80’den fazla azalma, Erzincan ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde %40’ın üzerinde artma göstermiştir.

32 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

* Bölge genelinde tüm bölgeler normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %79 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi’nde 65, Marmara Bölgesi’nde 39, İç Anadolu Bölgesi’nde 35, Karadeniz Bölgesi’nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedilmiştir.