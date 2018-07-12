Kocaeli merkezli 15 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2’si ihraç olmak üzere toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 03-04 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 16 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 11 rütbeli asker gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı olan bazı şüphelilerin örgüt tarafından kurulan ve 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda içlerinde örgüt yöneticilerinin de olduğu 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Karabük’te FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, emniyet müdürlüğünde görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ'ye doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunmak suretiyle işbirliği içerisinde oldukları gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılan A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.