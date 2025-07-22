İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezli ‘yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, İnternet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" dedi.