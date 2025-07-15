Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin boşatıldığı orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, söndürme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Şarköy Kocaali mevkii etrafında bir yangınımız meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 11 tane aracımız derhal müdahale etti.

Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen ve zaman zaman yönünü değiştiren rüzgardan kaynaklı olarak yayıldı. Önce Kocaali köyümüzü tahliye ettik ardından Şenköy'ü tahliye ettik. Arkasından Kızılcaterzi köyünü de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu, çevre il ve ilçelerden ek dozer ve greyderler talep ettik, onlar yola çıktı. Edirne'den, kendi ilimizden, çevre illerden ek TOMA'lar geliyor. Özellikle köylerin yangından korunması anlamında onlara iş düşecek. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık'ta da bir yangın var. Çanakkale Valiliği her iki yangına da müdahale ediyor" diye konuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GECE BOYU SÜREKLİ MÜDAHALE DEVAM EDECEK Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 13.34'te, Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı olanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta ilk müdahalede bulunan yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana siyaret etmiştir. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arazöz ve 350 personel sevk edilmiştir Yangının meydana geldiği an itibari ile hava sıcaklığı 32 derece ve rüzgar hızı saatte 46 kilometre ölçülmüştür. Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallede tedbir alma maksadıyla çalışmalar yürütmüştür. Yangın yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti. Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesinde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı. Kocaali Mahallesinde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor. REKLAM VATANDAŞLARA UYARI Tekirdağ Valiliği sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı. Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur." Yangının Kızılcaterzi Mahallesine sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu mahalledeki bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına aldığı görüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi. REKLAM Yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını ifade eden Var, şunları kaydetti: "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzide risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor."

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Ayvacıkk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, Naldöken, Tuzla, Taşağıl köylerinin ardından Çamköy de tahliye edildi. Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçardı. Yangına gündüz saatlerinde havadan 4 uçak, 6 helikopter ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla beraber orman yangınına karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Naldöken köyünde başlayan yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir. Yangına karadan müdahaleye devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

REKLAM MANİSA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba Mahallerinde iki farklı orman yangını çıktı. Apak Mahallesi’ndeki 13.35’te çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.20 sıralarında Seyitoba Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal, 6 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Havanın kararmasıyla nedeniyle uçak ve helikopterler çalışmalarını sonlandırırken, yangına karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına, çiftliğinde demir kaynağı yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.’yi gözaltına aldı. REKLAM KONYA'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.

KOCAELİ GEBZE'DE YANGIN Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında ormanlık bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, yangın söndürme uçağıyla havadan, arazözler ve personelle de karadan müdahale edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda alevler, saatler sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi. BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale etti. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın, öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sayesinde yangının ilerlemesi durduruldu.