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İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt ve Faraşin Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda Turuncu Liste'de yer aldığı, 2’sinin ise Gri Liste' de olduğu belirlendi.

Siirt-Eruh- Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan "Jiyan" kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edildi.

Siirt’te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste’de yer alan sözde yönetici "Mahir Nemrut" kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu "Azad" kod adlı İsmail Duman’ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Ayrıca Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi’nde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Brüsk" kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi.