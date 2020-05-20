Altın fiyatları ne kadar?

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre; gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen 800'den fazla ürünün ithalatından ilave gümrük vergisi alınacak.

Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

DHA'nın haberine göre; ilave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek.