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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Ali Yerlikaya açıklama: 825 kilogram eroin ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        "825 kilogram eroin ele geçirildi!"

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını, yurt dışında firarda olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:12
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