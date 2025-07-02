"825 kilogram eroin ele geçirildi!"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını, yurt dışında firarda olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık.
Giriş: 02.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:12
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