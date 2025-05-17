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        Haberler Gündem Son dakika: Ağrı'nın zirvesinde teknoloji yarışması umut oldu

        Ağrı'nın zirvesinde teknoloji yarışması umut oldu

        Hayrettin Atmaca Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması büyük bir coşkuyla tamamlandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, tasarladıkları robotik projelerle yeteneklerini ortaya koydu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 17.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:34
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        Ağrı'nın zirvesinde teknoloji yarışması umut oldu
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        Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmasını teşvik etmek amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın üçüncüsü bu yıl düzenlendi. Gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve bunu profesyonel bir zemine taşımaları hedeflenen yarışmada, 20 takım ön elemeyi geçerek adını finale yazdırdı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 14 ilinde yaptıkları robotik projelerle finale kalan takımlar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda bir araya geldi.

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        PROJELERİ JÜRİ KARŞISINDA SERGİLEDİLER

        Gençler kendi geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sergiledi. Yarışmanın sunuculuğunu ise tiyatro sanatçısı Ercüment Şansal üstlendi. Yarışma sonunda birincilik ödülünü Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi kazanırken, ikincilik ödülünü ise Başsavcı İhsan Eroğlu Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

        Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi ise üçüncü oldu. Törende sahneye çıkan finalistler ödüllerini büyük bir heyecanla aldı.

        BİRİNCİ TAKIMA 100 BİN LİRA ÖDÜL

        Birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncülere ise 50 bin lira para ödülü verildi. Program kapsamında yapılan çekilişle katılımcılara da televizyon, küçük ev aletleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        HALUK LEVENT KONSER VERDİ

        Final günü yalnızca teknolojik başarılarla değil, aynı zamanda müzik ve eğlenceyle de renklendi. Haluk Levent sahne performansı verdi.

        “PROJELERLE GURUR DUYUYORUZ”

        Programa katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 2022 yılında Ağrı'da ilki yapılan yarışmanın, 14 ilden gelen onlarca gencin heyecanı, emeği ve üretimiyle üçüncü yılında bölgesel bir teknoloji hareketine dönüştüğünü söyledi. Mühendislik ve yazılım alanlarında geleceğe yön verecek 20 takımın projeleriyle gurur duyduklarını belirten Koç, "Bu gençlerimiz, sadece robot tasarlamadı, aynı zamanda problem çözme, takım çalışması, sabır ve azim gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyacağımız becerileri de kazandılar" dedi.

        “GENÇLERİN HAYAL KURMASINA VESİLE OLUYORUZ”

        Sunny Elektronik markasının sahibi Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca da bu tür projelerin çok önemli olduğunu ve her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Yarışmayı kazanan gençlere başarı dileklerini ileten Atmaca, “Bu yarışma sayesinde gençlerimiz teknolojiye sadece tüketici değil, üretici olarak yaklaşıyor. Her yıl daha çok gencimizin hayal kurmasına ve bu hayalleri gerçekleştirmesine vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.

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