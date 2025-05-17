Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmasını teşvik etmek amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın üçüncüsü bu yıl düzenlendi. Gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve bunu profesyonel bir zemine taşımaları hedeflenen yarışmada, 20 takım ön elemeyi geçerek adını finale yazdırdı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 14 ilinde yaptıkları robotik projelerle finale kalan takımlar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda bir araya geldi.

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PROJELERİ JÜRİ KARŞISINDA SERGİLEDİLER

Gençler kendi geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sergiledi. Yarışmanın sunuculuğunu ise tiyatro sanatçısı Ercüment Şansal üstlendi. Yarışma sonunda birincilik ödülünü Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi kazanırken, ikincilik ödülünü ise Başsavcı İhsan Eroğlu Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi ise üçüncü oldu. Törende sahneye çıkan finalistler ödüllerini büyük bir heyecanla aldı.