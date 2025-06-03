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        Haberler Gündem Güncel Erzurum haberleri: Araç dereye uçtu! Can kayıpları var! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!

        Erzurum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda dereye uçan araçtaki anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:13
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        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Karayazı ilçesinin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.

        Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

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