Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında konuştu... Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 20'nin altına geriledi. Özellikle tanzim satışlarla gıda fiyatlarındaki spekülatif fiyatlamayı önledi.
- Özellikle bunun altını çizmemiz lazım, çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağlamıştır.
- Yapısal adımlarla birlikte yılın 2. yarısında çok güçlü neticeleri göreceğiz. Çok net ifade ediyorum, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonumuzun çok altında gerçekleşecek. Maliyetler çok hızlı bir şekilde düşecek.
- Sadece kobilerimiz için 20 milyar liralık hazine destekli paketin ardından 2. paketi devreye aldık. Hizmet sektörü için de gerekli adımları atacağız.
- Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.
KONKORDATO TALEP EDEN FİRMA SAYISI YARIDAN FAZLA DÜŞTÜ
- Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarından kurtulmak için girdiği konkordato süreci bankaların yapılandırma faaliyetiyle birlikte konkordatoda da dengelenme başladı.
- 7 bankayla birlikte konkordatolu firmaların mali durumu analiz edilip, borç ödeme niyetleri de araştırılarak mali durumlarına en uygun çözümler bulunmaya başladı. Alacaklı bankalarla kredi yapılandırma sürecine hız kazandırıldı. Diğer tüm bankalar da bu sürece katıldı. Yüzlerce firmayla müzakere süreci tamamlandı. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı, böylece 5.4 milyar liralık krediyi konkordatodan çıkardık. Mart nisan ayı gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.
- Konkordato müracaatları ocak şubat ayında yüzde 50'den fazla azalma gösterdi. İyileşme, dengelenme sürecini çok net görüyoruz. Bankaların kredi yapılandırması sayesinde toplam bir iyileşmeyi görüyoruz. Şubat ayında 43 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleştirdik.
- Seçimden sonra şöyle olacak, böyle olacak diyorlar... Küresel piyasalarla doğru iletişim ve doğru stratejiyle Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz.
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