Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası ile buluştu. Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz.

- Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Gözü pek ve cesaretli girişimciler var. Kocaeli son 15 senede Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. İtici güç ise ihracat hacmi oldu. Kocaeli'nin başarısı pek çok ile ilham verecek nitelikte.

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