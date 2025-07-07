İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 2, olmak üzere 15 suçluyu 10'unu Gürcistan'da, 2'sini Yunanistan'dan kalanları ise Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan ülkemize getirdik" dedi.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp Türkiye'ye geri getirileceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 2, olmak üzere 15 suçluyu 10'unu Gürcistan'da, 2'sini Yunanistan'dan kalanları ise Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.

Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y., A.G., H.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö., M.Ö., C.A.K., C.M., M.G. ve S.T. ile ulusal seviyede aranan F.T. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini sürdük.