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        Haberler Gündem Bakanlık'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

        Bakanlık'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2025 - 19:22 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:39
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        Bakanlık'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

        "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın
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        ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."

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