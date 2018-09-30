Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu. Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. DHA'Nın haberine göre, sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel, eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve çocuğunu son anda kurtardı.



Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.





Beykoz'u sağanak vurdu! İşte ilk kareler



















































Beykoz'u sağanak vurdu! İşte ilk kareler

Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel sularının aktığı boğaz çamura bulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Elmalı Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla hayat bir anda felç oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sel sularının Beykoz boğazına akmasıyla da deniz çamura bulandı. Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan denizin görüntüsü bir anda çamur oldu.

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