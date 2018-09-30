Hava durumu son günlerde meteoroloji tarafından üst üste yapılan fırtına ve yağış uyarıları nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle, uyarıların odaklandığı Pazar günü hava durumu, Ege ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların araştırma konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege ve Marmara Denizi için "acil" koduyla fırtına uyarısı yapıldı.

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METEOROLOJİ'DEN EGE VE MARMARA DENİZİ İÇİN ACİL KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Denizi ve Marmara Denizi için "acil" kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtına beklendiği belirtildi.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarı:

Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU (30 EYLÜL - PAZAR)

İstanbul 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece...

İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava tahmin raporu:

ANKARA HAVA DURUMU (30 EYLÜL - PAZAR)

Ankara 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu, 27 derece...

İşte Ankara saatlik ve 5 günlük hava tahmin raporu:

İZMİR HAVA DURUMU (30 EYLÜL - PAZAR)

İzmir 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre; parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece...

İşte İzmir saatlik ve 5 günlük hava tahmin raporu:

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