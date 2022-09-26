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Son dakika: Bolu'da fabrikada gaz zehirlenmesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberi... Bolu Gerede'de bulunan bir jelatin fabrikasında sızan gaz faciaya neden oldu! Arıtma vana odasına, vanayı kontrol etmek için giren 3 işçi gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. İşçileri dışarı çıkartmaya çalışırken gazdan etkilenen 3 itfaiyeci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Bolu'da fabrikada gaz zehirlenmesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Fabrikada gaz zehirlenmesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol ederken gaza maruz kalarak zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti.

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve deriden jelatin üretimi yapılan bir fabrikanın arıtma vana odasındaki vanayı kontrol eden işçi geri gelmeyince, 3 işçi daha art arda odaya girdi.

Odaya son giren Enes Kayış'ın yarı baygın halde dışarı çıktığını gören diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Oksijen maskesi takarak vana odasına giren itfaiye ekipleri, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'i dışarı çıkarttı.

Sağlık personeli tarafından yapılan muayenede 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan etkilendiği düşünülen ve Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Kayış ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kayış'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; AFAD ekiplerince yapılan gaz ölçümünde, olay yerinde yoğun miktarda hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi adli tıp bölümüne götürüldü.

"İÇİNDE 50-60 SANTİMETRE CİVARINDA SU OLAN BİR HAVUZ"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerede Belediye Başkanı Allar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Saat 22.50 sıralarında yaşanan olayda bir işçinin vana odasına girdiğini anlatan Allar, "Burada arıtmaya giden vana odası var. Aktarma istasyonu diye de tabir ediliyor. İşçilerden biri buradaki vanayı kontrol etme amaçlı içeriye giriyor. O çıkmayınca diğer arkadaşlar da üst üste havuza iniyor. Diğer arkadaşlar da 112 Acil Çağrı merkezini arıyorlar." dedi.

Allar, ihbar üzerine Gerede Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine geldiklerini belirterek, "İtfaiye personelimiz aşağıya indiklerinde içerideki işçileri dışarıya çıkartıyorlar. Yaklaşık 1,5-2 metre çapında ve içinde 50-60 santimetre civarında su olan bir havuz. Bir tanesinin de hayati tehlikesi var. Şu anda Bolu’ya sevk edilmiş durumda." diye konuştu.

Olayın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Allar, AFAD personeli ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Allar, kurtarma esnasında vana odasına giren 3 itfaiye personelinin de gazdan etkilendiğini ifade ederek, hayati tehlikesi bulunmayan itfaiyecilerin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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