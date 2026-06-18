CHP'de 9 milletvekili, "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. YDK'ye sevk edilen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer alıyordu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın, 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi.

Günaydın, bu kararla TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi.

KESİN İHRACI İSTENEN 9 VEKİL KİMLERDİ?

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin