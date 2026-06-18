CHP'li Günaydın için tedbir kaldırıldı
SON DAKİKA! CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın, 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi. Böylelikle Günaydın, TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi
CHP'de 9 milletvekili, "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. YDK'ye sevk edilen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer alıyordu.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın, 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi.
Günaydın, bu kararla TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi.
KESİN İHRACI İSTENEN 9 VEKİL KİMLERDİ?
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin