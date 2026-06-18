Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem SON DAKİKA! CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı

        CHP'li Günaydın için tedbir kaldırıldı

        SON DAKİKA! CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın, 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi. Böylelikle Günaydın, TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'li Günaydın için tedbir kaldırıldı

        CHP'de 9 milletvekili, "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. YDK'ye sevk edilen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer alıyordu.

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın, 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi.

        Günaydın, bu kararla TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi.

        KESİN İHRACI İSTENEN 9 VEKİL KİMLERDİ?

        CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

        REKLAM

        CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

        Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

        Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

        İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

        Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seyir halindeyken kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarpan sürücü hastanede öldü

        İzmir'in Konak ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Deniz (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı