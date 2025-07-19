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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP'li Veli Ağbaba'nın aile işyerinde yangın | Son dakika haberleri

        CHP'li Veli Ağbaba'nın aile işyerinde yangın

        Malatya'da, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ailesine ait inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:28
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        Ağbaba'nın aile işyerinde yangın
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        Malatya-Ankara karayolu üzerinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin sararken, zaman zaman patlama yaşandı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre; iş yerinde bulunanlar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına polis TOMA araçları da destek verdi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen çalışanlar için ambulans yönlendirildi.

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