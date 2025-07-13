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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede, Terörsüz Türkiye ile terörün Türkiye ve bölge gündeminden çıkarılması adımı attıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:54
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        BAE Devlet Başkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Al Nahyan da Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

        Erdoğan, ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayisi ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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