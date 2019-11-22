Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yaptığı konuşmada, Külliye'ye giden CHP'li iddiaları için "Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Bay Kemal sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Başkanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir CHP'li siyasetçinin gittiği iddialarına yanıt verdi.

Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gereken cevabı verdi. Bunu haber yapan gazeteci ortada yok. Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Bay Kemal sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? Bay Kemal, bunu ispat edemediğin takdirde sen çek git!" ifadelerini kullandı.