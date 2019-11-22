Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi'nde Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Açılışını yaptığımız Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşasına özellikle katkısı olan Saygılı ailesini kutluyorum. Mimarından işçisine, hattatına emeği geçenleri tebrik ederim. Bilal Saygılı kardeşime, tüm Saygılı ailesine böyle bir ibadet haneyi şehrimize kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum.

Geleneksel Osmanlı mimarisiyle inşa edilen bu eser güzel İzmir'in sembollerinden birisi olmuştur. Toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. Konferans salonu burada önemli iş görecek. İki şerefeli iki minareye sahiptir. Çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çayocağı, çocuk bakım odası, kongre salonu da bu proje içinde yer alıyor. Her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz.

Cami gelinen, kullanılan ve terk edilen bir mekan olmamıştır. Muhabbettin, tanışmanın, kaynaşmanın yeridir. Öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır. Ümmet dediğimiz sınıf, evrensel kardeşliğimiz camilerimizde vücut bulur. Müminler bütün farklılıklarıyla kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde ulaşırlar. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin bu camiyi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum."