Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açılış konuşmasında, "Bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz" dedi.





"CÜMLE ALEME İLANIDIR"

Konuşmasına gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "İki bayramı bir arada yaşamak üzere geldiğimiz Kıbrıs'ta, siz gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin şahsında Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm gençlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yine sizlerin şahsında tüm gençlerimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı inancımızın, imanımızın ve medeniyetimizin, bizi biz yapan değerlerimizin sembolüdür. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı da asırlardır adanın asli sahibi Kıbrıs Türkü'nün, bu toprakların ilanihaye egemen ve eşit sahipleri olduğunun cümle aleme ilanıdır." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ KKTC'NİN İNŞASINI TAMAMLAYACAKSINIZ"

Gençlerden bu iki büyük emaneti üslenmeleri için kendilerini yetiştirmelerini, kalplerini ve zihinlerini zenginleştirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akif merhumun dediği gibi 'İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Sizler imanınızla, birikiminizle, azminizle, enerjinizle, kararlılığınızla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedeflerine ulaştıracaksınız. Gönül sınırlarımız içindeki Kıbrıs'ta verdiğiniz her mücadelede dün nasıl hep yanınızda olduysak, bugün de yarın da yanınızda olacağız. Çünkü bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadele, devraldığımız bu bayrak, sizler devraldığınızda tıpkı büyük ve güçlü Türkiye gibi güçlü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşasını tamamlayacaksınız."

"BU GENÇLİĞİN ÖNÜNDE DURABİLECEK HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ"

Gerçekleştirdikleri buluşmanın aslında maziden atiye kurdukları köprünün nasıl güçlü bir şekilde hayat bulduğu gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, bu gençliğin önünde durabilecek, buradaki azim ve heyecanı engelleyebilecek hiçbir güç tanımıyoruz." dedi.

Millet olarak yürüttükleri her mücadelede olduğu gibi Kıbrıs'ta da kimsenin hakkında, hukukunda, malında, geleceğinde gözleri olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz sadece kendi haklarımızı korumanın, kendi geleceğimizi inşa etmenin peşindeyiz. Sürekli sözünden dönenleri, sürekli oyun bozanlık yapanları, sürekli şımarıklık edenleri koruyup kollayanlar eninde sonunda buradaki erdemli duruşu görecek, kabullenecek, gereğini yerine getirecektir. İşte o güne kadar haklarımızı almak için hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışacağız, mücadele edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bu güzel buluşma vesilesiyle bizlere yüreklerinizi açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."





"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MÜCADELE UNUTULUR GİBİ DEĞİL"

Soru-cevap kısmında söz alan Girneli peyzaj mimarı ve bisiklet milli takım sporcusu Yağmur Aydındağ, Kıbrıs Türkleri için Erdoğan'ın hem şahsının hem de makamının son derece önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sımsıkı bir şekilde kenetlenerek bu yolda yürümeye devam edeceğini belirten Aydındağ, "Yüce Rabb'im hem size hem bize değil 2023'leri, sizlerin liderliğinde 2033'leri görmeyi nasip eylesin." dedi.

Erdoğan, "Kıbrıs denilince aklınıza ilk ne geliyor? Fetihler mi hellim mi?" diyen soran Aydındağ'a, şu yanıtı verdi:

"Hellim peyniri gelmiyor dersek ayıp olur. Şu anda malum Kıbrıs'ın en güçlü kalemlerinden bir tanesi hellim peyniri. Tabii bizim aklımıza 74 geliyor. Çünkü 1974, o mücadele de o savaş da çocukluğumuzun en hareketli çağlarıydı ve buralardaki zafere giden o yolda Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, öbür tarafta Başbakan merhum Ecevit, Başbakan Yardımcısı Erbakan ve bunlarla birlikte milletimizin verdiği mücadele unutulur gibi değildi. Verilen bu mücadele neticesinde de hamdolsun, bu zalim diyeceğim artık, Yunanların elinden kurtarılmış oldu. Bu mücadele ile birlikte adeta dünyada bize karşı Haçlı Seferi zihniyetini yeniden ortaya koymak isteyenlere Türkler olarak büyük bir ders vermiş olduk. O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Beşparmak Dağları'dır. Şimdi de inşallah yapacağımız külliyeyi de Beşparmak Dağları'na sırtımızı dayayarak, böyle bir yerde yapmayı planladık Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Ben Yağmur Aydınbağ, Girneliyim, peyzaj mimarıyım. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkı ile Birçok sporcu ambargolar yüzünden turnuvalara katılamıyorlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Türkiye üzerinden müsabakalara katılsın.



Ben Yağmur Özyalçın. KKTC'de müteahhit ve iş insanıyım Maraş'la ilili bize detay verebilir misiniz?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Seve seve. Bize yardımcı olun. Rahatsız olmaya başladılar. Sadece haklının hakkını verelim diyoruz. Bu güzel belde, bu güzel deniz böyle kalmasın.

Ben Murat Özat, Türk Mukavemet Teşkilatı gençlik başkanıyım. Hukuk öğrencisiyim. Son dönemde Türkiye ile aramızdaki ilişkiler yüksek ivme kazandı. Sizce ilişkilerimizi daha güzel nasıl götürebiliriz?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Şu anda Cumhurbaşkanı ile aramızda bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan önceki Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşım tarzı, yavru vatan, ana vatan tarzı. Sanki burayı kucağında bulmuş gibi konuşuyor. Anavatan, Mehmetçik burada ne kadar kan döktü? Sanki bundan hiç haberi yokmuş gibi. Bunlar bizi çok çok üzdü. Kıbrıs Türkü seçimlerde işi ehline verdi. Yeni bir süreç başladı. Artık aramızda bizim yavru vatan-ana vatan değil tam manasıyla bütünleşme söz konusu. Altyapı üstyapıya yönelik açılışlar var. Bunların hiçbiri bizi tatmin etmiyor, yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrısımızı yatırım çeken ülke konumuna getireceğiz. Bizim kapalı Maraş'a, açık Maraş'a ihtiyacımız var. Bir an önce buralar Kuzey Kıbrıs'ın hareket alanı haline gelmiş olacak.



Ben Emine Uzun, eşiniz Emine hanımın adaşıyım. Sizlere kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Milli Mücadele döneminde Rumlar radyolarından bizlere 'bekledim de gelmedim' şarkısını çalarak Kıbrıs Türk halkını moralini bozmak için hem de Türkiye'nin buraya gelmeyeceğini düşündürmeye çalışıyordu. Bizler de kendi radyolarımızdan 'Bir gece ansızın gelebilirim'i çalarak Rumlara Türkiye'nin bir gece ansızın ensesinde olacağı korkusunu yaşattık. Bizim anavatana inancımız tam olmuştur. Bizler tüm gençler olarak sizlere bu şarkıyı armağan etmek istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: O zaman o şarkıyı çalın bakalım.

GECEYE DAMGASINI VURAN ŞİİR: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Programın sonunda KKTC ilkokul öğrencisi Nidasu Yiğitler'in annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdığı şiiri okuması geceye damgasını vurdu.

İşte Erdoğan'ı duygulandıran o şiirin sözleri:



Biz bugün yeniden doğduk

Dimdik ayaktayız yoktur yıkılan

Bugün bizim günümüz

Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan

Bir ölüp bin diriliriz gördüğümüz gibi

Değişmeyiz kimseye Lefkoşa, Magosa, Girne'yi

Bizim adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan

Karşılarken özgürlüğü yurdumun evlatları

Parçalayacaktır gökyüzünü Türk yıldızları

Bir değil bin gece fedadır hepimizin kanı

Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan

Yeni nesillere anlatmaktır boynumuzun borcu

Bilsinler ki çiçekli kaldırımlar kanlı yoldu

Unutmadık, unutmayacağız nasıl kazandık bu güzel yurdu

Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan...