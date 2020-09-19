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Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kısmını açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kısmı olan Gebze - İzmit kesimini açıyor. Kocaeli'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunduğu törene Erdoğan videokonferans yöntemiyle katılıyor. Erdoğan 57 km'yi aşan bu kısmın otoyolun en önemli güzergahlarından birini olduğunu belirtti ve TEM ve D100 üzerindeki yoğunluğunu azaltacağını söyleyerek yıllık 595 milyon liralık tasarruf sağlanacağını açıkladı

son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kısmı olan Gebze - İzmit kesimini açıyor. Kocaeli'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunduğu törene Erdoğan videokonferans yöntemiyle katılıyor. Erdoğan 57 km'yi aşan bu kısmın otoyolun en önemli güzergahlarından birini olduğunu belirtti ve ve TEM ve D100 üzerindeki yoğunluğunu azaltacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aziz vatandaşlarım, Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları. Ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze İzmit kesiminin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

- Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir. Yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz.

- Bu yol, İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. TEM otoyolu ve D100 üzerindeki yoğunluğun da azalmasına yardımcı olacak. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Ekonomi gündemine değinen Erdoğan, bu yıl 15 milyon yabancı turist ile sezonun kapatılacağını belirtti.

Sürecek...

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