SON DAKİKA: Daha 16 yaşındaydı! Köprüden atlayıp intihar etti - Haberler

Daha 16 yaşındaydı! Kahreden olay! 0:00 / 0:00

İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Atapark mevkiinde, dün akşam saat 20.45 sıralarında, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı.

50 METREDEN KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

16 yaşındaki İ.K. ismindeki genç kız, Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN BİR KİMLİK ÇIKMADI

Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.